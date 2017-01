Das Photovoltaik-Systemhaus IBC SOLAR AG (Bad Staffelstein) und die E.ON Energie Deutschland GmbH (München) nahmen Mitte Januar 2017 einen Solar-Park mit einer Nennleistung von 7,45 MW in Meyenburg (Landkreis Prignitz, Brandenburg) in Betrieb. Mit dem erzeugten Solarstrom könnten rechnerisch rund 2.400 Haushalte versorgt werden, berichtet IBC SOLAR in einer Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...