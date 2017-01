Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bayer muss bei der geplanten rund 66 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutherstelles Monsanto mit Widerstand von den europäischen Wettbewerbshütern rechnen. "Das neue Unternehmen hätte ja einen enormen Einfluss auf das Saatgut- und Pestizidgeschäft und auf die Bauern", sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis dem Tagesspiegel. Die zuständige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager werde sich das "sehr, sehr genau ansehen". Ob das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat von Monsanto in der EU weiter eingesetzt werden darf, ist noch offen. Die Entscheidung will Andriukaitis von der Einschätzung der EU-Chemikalienagentur ECHA abhängig machen.

Donald Trump ist neuer Präsident der USA. Der 70-Jährige legte am Freitag seinen Amtseid ab und gab die Parole "Amerika zuerst" aus: "Kauft amerikanisch, stellt amerikanisch ein", sagte er vor hunderttausenden Zuhörern in seiner Antrittsrede. Der Rechtspopulist rief zu einem "neuen Nationalstolz" auf, der "die Spaltungen heilen" werde. Trump versprach, die herrschenden Eliten abzulösen und "die Macht von Washington an das Volk" abzugeben. Trump gab die Parole aus, den USA stets Vorrang zu geben: "Von heute an heißt es nur Amerika zuerst", rief er. Mit Blick auf die Außenpolitik versprach Trump in seiner rund 15-minütigen Antrittsrede, er wolle "alte Bündnisse wiederbeleben" und "neue Bündnisse schmieden". "Wir werden die zivilisierte Welt vereinen gegen den radikalen islamischen Terrorismus, den wir komplett von der Erdoberfläche auslöschen werden", fügte er hinzu.

Eine Eröffnung des Pannenflughafens BER noch in diesem Jahr ist offenbar endgültig vom Tisch. "Nach den neuen Erkenntnissen, über die ich Ende vergangener Woche Vertreter der Anteilseigner informiert habe, ist das damit verbundene Risiko für eine Eröffnung des BER in diesem Jahr zu hoch", erklärte BER-Flughafenchef Karsten Mühlenfeld laut AFP. Über das weitere Vorgehen solle nun im BER-Aufsichtsrat beraten werden. Die Erklärung Mühlenfelds erfolgte, nachdem Medienberichten zufolge Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine Eröffnung des Flughafens im Jahr 2017 für unmöglich erklärt hatte. Müller ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des BER.

07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Jahresergebnis

11:00 DE/Deutsche Telekom AG und Innogy SE, PK zu Breitbandausbau

11:00 DE/Diebold Nixdorf AG, HV

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Yahoo! Inc, Ergebnis 4Q

Name Dividende Enel SpA 0,09 EUR

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -4,8 zuvor: -5,1

11:30 PL/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit April 2019 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Gesamtvolumen von 6 Mrd bis 9 Mrd PLN

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.260,00 -0,26 Nikkei-225 18.891,03 -1,29 Schanghai-Composite 3.130,41 0,23 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.630,13 +0,29% DAX-Future 11.615,50 +0,35% XDAX 11.616,36 +0,34% MDAX 22.645,26 +0,05% TecDAX 1.835,82 -0,04% EuroStoxx50 3.299,44 +0,28% Stoxx50 3.011,76 -0,04% Dow-Jones 19.827,25 +0,48% S&P-500-Index 2.271,31 +0,34% Nasdaq-Comp. 5.555,33 +0,28% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,51% -53

Ausblick: Mit rückläufigen Kursen an den europäischen Märkten rechnen Händler für den Wochenauftakt. "Besonders exportorientierte Werte dürften unter Druck geraten", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf den schwächeren Dollar und die Inaugurationsrede von US-Präsident Donald Trump. "Trump macht offensichtlich Ernst mit seinem Protektionismus", so der Marktteilnehmer. Damit werde die Wahlrally in Frage gestellt. Als positiv gilt allerdings, dass viele asiatische Märkte am Morgen nicht auf Trump reagierten. "Die in der Wahlrally aufgesetzten Trades dürften kaum sofort aufgelöst werden", meint ein weiterer Marktteilnehmer. Leiden könnte der DAX zunächst einmal unter dem Euro, der auf den höchsten Stand seit sechs Wochen steigt.

Rückblick: Etwas fester - Vor der Amtsübernahme von Donald Trump im Weißen Haus sind die Kurse an Europas Börsen leicht gestiegen. Nach den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen ging die Sorge um, Trump könnte nicht halten, was die Börsen mit der Rally seit seinem überraschenden Wahlsieg bereits vorweggenommen hatten. Doch leichter Optimismus überwog. Weder der Verfall von Optionen auf den Euro-Stoxx-50 bzw. den DAX setzten nachhaltige Akzente. Ein leicht positiver Impuls kam aus China, wo das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal etwas höher ausgefallen war als erwartet. Unter Druck stand das Pfund Sterling. Es litt unter enttäuschend ausgefallenen britischen Einzelhandelsdaten. Lufthansa stiegen um 2,7 Prozent. Im Handel wurde auf einen WiWo-Bericht verwiesen. Darin hieß es, der Staatsfonds von Abu Dhabi übernähme gern 10 Prozent an der Lufthansa. Weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten drückten auf Immobilienwerte. Die Rendite für 10-jährige US-Treasurys war zeitweise wieder über 2,50 Prozent gestiegen, die deutscher Bundesanleihen zog auf 0,42 Prozent an. Hintergrund war die Zinserhöhungsfantasie in den USA. Vonovia verloren 0,2 Prozent, Patrizia Immobilien 0,8 Prozent und Ado 0,7 Prozent.

Etwas fester - Grammer gewannen 3,6 Prozent. Cascade hatte am Vortag ihr grundsätzliches Interesse an einer Aufstockung ihrer Beteiligung bekannt gemacht. Cascade hatte die Beteiligung an dem Autozulieferer im Dezember auf über 10 Prozent ausgebaut. Dürr stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Kepler Cheuvreux die Aktien auf die Kaufliste genommen hatte. Compugroup gewannen mit einer Kaufempfehlung der HSBC 2,2 Prozent. Dialog legten 1 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf gute Geschäftszahlen und einen starken Ausblick von Skyworks Solutions - wie Dialog ein Zulieferer von Apple. Hypoport gaben nach einer ersten Indikation zum Geschäftsverlauf 3,2 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): -0,1% auf 11.616 Punkte

Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat am Freitag im nachbörslichen Handel kurzzeitig für erhöhte Umsätze gesorgt, so ein Händler von Lang & Schwarz. Mit den Ende der Ausführungen seien diese aber wieder zurückgegangen, ergänzte der Teilnehmer. Andere Impulse für den Markt habe es dagegen Mangelware nicht gegeben.

Etwas fester - Recht verhalten hat die Wall Street auf die mit Spannung erwartete Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Insgesamt waren die Aussagen allerdings nicht konkret genug, um an den Märkten größere Reaktionen hervorzurufen. Deutlich unter Druck geriet im späten Handel die Qualcomm-Aktie, sie verlor 2,4 Prozent. Apple hat den Chiphersteller wegen Lizenzpraktiken verklagt. Vor drei Tagen hatte die US-Wettbewerbsbehörde FTC Qualcomm erst wegen mutmaßlich illegaler Taktiken zur Aufrechterhaltung eines Monopols auf einen in Handys verwendeten Chiptyp verklagt. Die Apple-Aktie legte um 0,2 Prozent zu. Procter & Gamble zogen um 3,2 Prozent an. Der Konzern hat im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Zudem wartete das Unternehmen mit einem etwas optimistischeren Wachstumsausblick auf. General Electric verloren 2,2 Prozent. Der Mischkonzern verbuchte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang.

US-Anleihen holten ihre anfänglichen Abgaben während der Trump-Rede wieder vollständig auf und drehten ins Plus. Die Rendite zehnjähriger Papiere lag mit 2,47 Prozent auf dem Niveau des Vortages.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.23 Uhr EUR/USD 1,0747 +0,4% 1,0703 1,0669 EUR/JPY 121,86 -0,5% 122,45 122,88 EUR/CHF 1,0727 +0,0% 1,0722 1,0735 GBP/EUR 1,1563 -0,0% 1,1566 1,1553 USD/JPY 113,39 -0,9% 114,40 115,18 GBP/USD 1,2426 +0,4% 1,2381 1,2326

In Reaktion auf die Trump-Rede verlor der Dollar etwas an Boden. Im Gegenzug kletterte der Euro über die Marke von 1,07 Dollar. Im späten US-Handel notierte er bei 1,0695 Dollar. Vor den Trump-Aussagen hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,0679 Dollar gelegen.

Der Greenback neigt auch am Montagmorgen auf breiter Front zur Schwäche. Händler in Asien sprechen von Enttäuschung über die Antrittstrede von US-Präsident Trump. Trump habe sehr viel Zeit für Themen aufgewendet, die eher Spannungen im Handel auslösten. Eine Umsetzung dürfte eine echte Bedrohung für die Erholung der globalen Konjunktur darstellen. "Um den Jahreswechsel wurden im Dollar ein deutlicheres Wachstum und steigende Renditen eingepreist. Nun schwingt das Pendel Richtung Handelskrieg und geringerem Wachstum", sagt Devisenanalyst Sean Callow von Westpac.

