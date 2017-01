Seine Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal in Berlin brachten ihm auch innerhalb der AfD deutliche Kritik ein. Einem Zeitungsbericht zufolge berät der Bundesvorstand an diesem Montag über einen Ausschluss von Björn Höcke.

Der AfD-Bundesvorstand will nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen" an diesem Montag in einer Telefonkonferenz über ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen thüringischen Landeschef Björn Höcke beraten. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Parteikreise, ein Grund dafür seien offenbar Höckes jüngste Äußerungen ...

