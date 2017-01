DIE FOLGENDE AKTIEN WERDEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING SHARES ARE RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN



Hill End Gold Ltd. H7K AU000000HEG7

Cannaroyalty Corp. CY4 CA1376441004

Norwood Systems Ltd. M2G AU000000NOR1

Royal Road Minerals Ltd. RLU JE00BWH5YF45