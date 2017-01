Die SSA Emittenten dominierten den Credit Primärmarkt in der letzten Woche. In Summe platzierten 41 Emittenten 50 Tranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 44 Mrd. Dabei entfielen mehr als die Hälfte der Emissionen (57 %) auf staatsnahe Emittenten (SSA). Financials zeichneten für EUR 11,8 Mrd. an Emissionen verantwortlich während das Non-Financial Segment weiterhin ein wenig schwächelt (EUR 7,15 Mrd. in der Vorwoche). Die Laufzeiten der Emissionen fokussieren sich insbesondere auf den Bereich sieben Jahre und länger. Auffällig ist weiterhin der geringe Anteil der High Yield Emissionen. So stammten lediglich 5,4 % der Emissionen der Vorwoche aus dem Highy Yield Segment und nur 1,1 % von nicht gerateten Emittenten. Nichtsdestotrotz liegt das europäische Credit- Gesamtemissionsvolumen 2017...

