(JK-Trading.com) - Und erneut nichts Neues im DAX. Rein technisch tradet der DAX weiter in einer Range auf Stundenbasis zwischen 11.400 und 11.700 Punkten. Wie in meiner Wochenanalyse am Freitag aufgegriffen (Details HIER) besteht nun die Hoffnung, dass nach der Vereidigung Donald Trumps zum US-Präsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...