DIE FOLGENDEN AKTIEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARES ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORTH SEA EN. NS5 CA6623001022 BAW/UFN
SUMATRA COPPER+GOLD 8SCA AU000000SUM8 BAW/UFN
MOKO SOCIAL MEDIA LTD. AAP AU000000MKB5 BAW/UFN
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SUMATRA COPPER+GOLD 8SCA AU000000SUM8 BAW/UFN
MOKO SOCIAL MEDIA LTD. AAP AU000000MKB5 BAW/UFN