Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,0755 US-Dollar den höchsten Stand seit 8. Dezember. Zuletzt wurde der Euro bei 1,0741 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als in der vergangenen Nacht.

Zum Franken sank der US-Dollar zum Wochenauftakt unter die Parität und wird für 0,9986 CHF nach 1,0025 ...

