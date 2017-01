FMW-Redaktion

Was Donald Trump am Freitag in seiner Antrittssrede von sich gegeben hat ist im Grunde das, was die Märkte nicht hören wollten: absoluter Fokus auf den Protektionismus, dagegen kaum ein Wort zu den Dingen, die die Trump-Rally ausgelöst hatten: die Hoffnung auf Steuersenkungen, Steueramnestie für Auslands-Dollars, Investitionen in die Infrastruktur, mithin also alles, was pro Business ist.

Stehen diese für die Wall Street entscheinden Themen bei Trump, wenn überhaupt, in der zweiten Reihe? Wenn ja, wird es für die Märkte bald verdammt ungemütlich werden: je dominanter das protektionistische Motiv bei Trumps ersten Maßnahmen und Entscheidungen ist, umso größer das Enttäuschungspotential!

In Asien war vor allem in Japan die Enttäuschung über Trump groß, der Dollar wird auf breiter Front schwächer, Dollar-Yen unter Druck:

Shanghai Composite +0,41% CSI300 ...

