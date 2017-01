Düsseldorf - Für diese Woche haben bisher erst drei Staaten der Eurozone Emissionen und Aufstockungen im Gesamtvolumen von nur rund 8 Mrd. EUR angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Den Anfang mache am Dienstag die holländische DSTA mit der Aufstockung einer 5-jährigen DSL um bis zu 3 Mrd. EUR. Am Mittwoch folge die deutsche Finanzagentur und erhöhe den Umlauf der 2046 fälligen Bundesanleihe um 1 Mrd. EUR. Donnerstag schließlich stocke Italien neben dem im Dezember 2018 fälligen Zero noch inflationsindexierte Anleihen auf. Details zu den betroffenen Bonds würden - zusammen mit den Zielvolumina - am Montagabend bekannt gegeben.

