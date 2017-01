Frankfurt - Allianz Global Investors (AllianzGI) gehen davon aus, dass in der anstehenden Saison europaweit mehr als 315 Milliarden Euro ausgeschüttet werden, so Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe bei Allianz Global Investors.Im vergangenen Jahr hätten die Dividenden im MSCI Europe mit insgesamt 302 Milliarden Euro auf erwartetem Rekordniveau gelegen, allerdings habe der schwache Pfund-Sterling das Gesamtergebnis infolge des Brexits negativ belastet. 2017 zeichne sich ein konjunktureller Frühling in vielen Euroland-Ländern ab. Eine europäische Zinswende würden die Experten in den kommenden Monaten aber noch nicht erwarten. Die Märkte müssten sich auf weitere extreme Wahlentscheidungen einstellen.

