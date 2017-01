Von Matthew Dalton

PARIS (Dow Jones)--EZB-Direktor Benoit Coeure sieht den Grund für die steigende Inflation in der Eurozone ausschließlich in den höheren Preisen für Rohstoffe. Diese höheren Preise für Rohstoffe hätten sich aber noch nicht in die grundlegende Inflation vorgearbeitet, sagte Coeure in einem Interview mit einem französischen Radiosender.

Die Europäische Zentralbank (EZB) würde eine Zinserhöhung erwägen, sollten die höheren Rohstoffpreise für Zweitrundeneffekte sorgen, etwa für steigende Löhne. "Derzeit ist das nicht der Fall", sagte Coeure.

Unter Zweitrundeneffekt verstehen Ökonomen, dass die Arbeitnehmer als Ausgleich für steigende Preise in Tarifverhandlungen mehr Geld fordern und es zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt.

January 23, 2017

