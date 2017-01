Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Direktor Coeure sieht derzeit noch keine Zweitrundeneffekte

EZB-Direktor Benoit Coeure sieht den Grund für die steigende Inflation in der Eurozone ausschließlich in den höheren Preisen für Rohstoffe. Diese höheren Preise für Rohstoffe hätten sich aber noch nicht in die grundlegende Inflation vorgearbeitet, sagte Coeure in einem Interview mit einem französischen Radiosender. Die EZB würde eine Zinserhöhung erwägen, sollten die höheren Rohstoffpreise für Zweitrundeneffekte sorgen, etwa für steigende Löhne. "Derzeit ist das nicht der Fall", sagte Coeure.

Außenminister Steinmeier sieht in Trump-Präsidentschaft eine Zäsur

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht in der Präsidentschaft von Donald Trump eine Zäsur. "Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhundert endgültig vorüber", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die Zeitung Bild am Sonntag. "Welche Ordnungsvorstellungen sich im 21. Jahrhundert durchsetzen werden, wie die Welt von morgen aussehen wird, ist nicht ausgemacht, ist völlig offen."

Trump-Beraterin spricht von "alternativen Fakten" zu Amtseinführung

In der Kontroverse um die angeblich falsche Medienberichterstattung über die Zahl der Zuschauer bei der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump hat dessen Spitzenberaterin Kellyanne Conway nachgelegt. Conway rechtfertige beim Sender NBC die Äußerungen von Trumps Sprecher Sean Spicer damit, dieser habe "alternative Fakten" präsentiert. Spicer hatte zuvor bei seiner ersten Presseunterrichtung im Weißen Haus von einer "absichtlich falschen Berichterstattung" der Medien gesprochen.

Hamon und Valls in Stichwahl um Präsidentschaftskandidatur der Sozialisten

Frankreichs Sozialisten stehen bei der Kür ihres Präsidentschaftskandidaten vor einer Richtungsentscheidung: Bei der ersten Runde der Präsidentschaftsvorwahl haben am Sonntag der Parteilinke Benoît Hamon und Ex-Premierminister Manuel Valls vom konservativen Parteiflügel die Stichwahl erreicht. Hamons Abschneiden wurde von vielen als Überraschung gewertet. Er setzte sich vor Valls, der auf Platz zwei lag.

Haftbefehl gegen möglichen Komplizen von Wiener Terrorverdächtigem erlassen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat einen möglichen Komplizen des Terrorverdächtigen von Wien dingfest gemacht. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat erlassen, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Was der Festgenommene konkret plante, wurde zunächst nicht bekannt.

Venezuelas Präsident Maduro entlässt Zentralbankchef Merentes nach Kritik

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat am Sonntag den Zentralbankchef des südamerikanischen Krisenlandes, Nelson Merentes, entlassen und durch den Politiker Ricardo Sanguino ersetzt. Merentes reichte sein Rücktrittsgesuch ein, nachdem er zuletzt wegen der rasanten Inflation stark unter Druck geraten war. Medienberichten zufolge hatte Maduro Merentes zum Rücktritt gedrängt.

China erlaubt mehr Kreditaufnahme im Ausland

Chinesische Unternehmen sollen mehr Kredite im Ausland aufnehmen können als bisher. Die chinesische Notenbank verdoppelte am Wochenende die Summe, die Firmen von außerhalb des Bankensektors im Ausland aufnehmen dürfen. Mit dem Schritt ist die Hoffnung der Führung verbunden, mehr Gelder ins Land zu holen. Für die Unternehmen entstehe dadurch ein weiterer Weg zur eigenen Finanzierung, zudem sänken die Finanzierungskosten, argumentiert die Notenbank.

Singapur Verbraucherpreise Dez +0,2% gg Vj (PROG: +0,1%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,2% (Nov: +1,3%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.