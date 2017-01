Wien - In der Eurozone steht diese Woche eine Reihe wichtiger Konjunkturindikatoren an (u.a. Flash-PMIs und ifo-Index), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Auftakt mache heute das vorläufige Konsumentenvertrauen der EU-Kommission, bei dem die Analysten - wie der Konsens - im Januar eine leichte Aufhellung erwarten würden.

