Frankfurt - In dieser Woche fällt das Angebot am EWU-Primärmarkt deutlich geringer aus als in der Vorwoche, berichten die Analysten der Helaba.Die ursprünglich für heute vorgesehenen belgischen Auktionen seien zugunsten der jüngst neu begebenen OLO 2027 abgesagt worden. Zwar finde sich neben den Niederlanden (Dienstag) auch die deutsche Finanzagentur (Mittwoch) im Kalender. Das Zielvolumen der ultralangen Bund-Auktion betrage aber - wie in diesem Laufzeitsegment üblich - lediglich 1 Mrd. EUR. Probleme würden sich derweil nicht abzeichnen; die vergangenen sieben Aufstockungen seien zumeist komfortabel überzeichnet gewesen.

