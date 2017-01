St. Gallen - Die Börsen sind gut ins neue Jahr gestartet. In den ersten Wochen konnten Kursgewinne verzeichnet werden, bevor die nahende Einsetzung von Donald Trump als US-Präsident die Anleger vorsichtiger werden liess. Vor einem Jahr war es anders. Der Swiss Performance Index startete am ersten Handelstag mit einem Verlust von 1.8%. Bis zum Ende der ersten Woche verlor er fast 6% an Wert. Was ist aus den Befürchtungen von damals geworden?

Auslöser des miserablen Starts ins Börsenjahr 2016 waren unglückliche regulatorische Massnahmen an der Börse in China. Diese wurden zwar rasch rückgängig gemacht, der Schaden war jedoch angerichtet. Plötzlich wurde alles Schwarz gesehen. Der chinesi-schen Wirtschaft wurde ein Wachstumsproblem unterstellt, welches den Rest der Welt ins Elend stürzt. Mittlerweile haben sich in China die vorauslaufenden Indikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes PMI erholt und zeigen wieder eine wachsende Indust-rieproduktion an. Das Wachstum im Reich der Mitte hat im vierten Quartal mit 6.8% wieder etwas angezogen, wobei die Zahlen aus China mit Vorsicht zu interpretieren sind. Was geblieben ist, aber von den Märkten nicht mehr als gefährlich angesehen wird, ist der stetige Abfluss von Kapital.

Rohstoffpreise stabilisiert

Die Angst um China hatte den Trend fallender Rohstoffpreise verstärkte. Der Ölpreis war bis auf 26 Dollar pro ...

