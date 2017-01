Das Jahr 2016 war beileibe kein grandioses Jahr für Firmen aus dem Bergbausektor, selbst oder gerade die konjunktursensitiven Rohstoffe Eisenerz, Kupfer und Erdöl blieben weitgehend in einer Abwärtsspirale des Preisverfalls gefangen. Das Resultat war unvermeidlich: Zahlreiche Firmen mussten ihre Kosten senken, um welchen Preis auch immer. Eine der Möglichkeiten war dabei die Reduktion an Explorationskosten, letztendlich wird derzeit die mögliche zukünftige Ressource von Vorkommen des Unternehmens nicht erkundet, weil der nötige Dollar jetzt nicht vorhanden ist. Doch auch beim Personal sind entsprechende Einschnitte bemerkbar. Selbst Mitarbeiter mit vielen Jahren, sogar einigen Jahrzehnten Berufserfahrung, sind derzeit auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, eine freundliche Umschreibung, dass das letzte Unternehmen nicht mehr ausreichend Kapital für eine Fortführung der Projekte zur Verfügung gestellt hat. Doch nicht nur die großen Konzerne verschiedener Branchen leiden unter Überkapazitäten und dem steigenden Kostendruck, auch die Explorationsfirmen haben es in einem negativen Marktumfeld schwer, an dringend-benötigtes Kapital zur Fortführung der Geschäftsaktivität zu gelangen. Und der Rohstoff an sich war 2016 fast egal. Kohle, Eisenerz, Seltene Erden, Gold, Silber, Kupfer, selbst die in den Vorjahren (verhalten) gelobten Elemente Kupfer, Zink, Kali und Uran sind bei den Investoren nicht gut angekommen. Selbst die Ankündigung von multinationalen Konzernen wie BHP Billiton, Vale und Rio Tinto, ihre entsprechenden Sparten mit frischem Kapital auszustatten und bestimmte Projekte zu fördern, verpuffte nahezu wirkungslos an den Märkten. Als Rettungsanker einer schwächelnden Branche erwies sich, für manche überraschend, das unscheinbare Element Lithium. Das Jahr 2016 kann wie kaum ein anderes als Wendepunkt für einen Markt in einer Abwärtsspirale gedeutet werden. Lithium, kein an den Weltmärkten gehandelter Rohstoff. Lithium, ein Element, das offenbar über Jahre in der Erkundung übersehen wurde. Lithium, ein Rohstoff, der aufgrund der Digitalisierung, der Vernetzung, der mobilen Elektronik und der Elektromobilität in den nächsten Jahren immens an Bedeutung gewinnen soll. Neben zahlreichen Artikeln, die bereits auf Miningscout erschienen sind, möchte ich heute die Frage in den Raum stellen: Verdient Lithium diese enorme Beachtung durch die Investoren, die aufgrund praller Geldbeutel und niedriger Zinsen nach neuen Anlagemöglichkeiten lechzen? Die simple und nüchterne Antwort ist: Nein. Lithium ist aus geologischer Sicht weltweit relativ häufig vorhanden, letztendlich...

