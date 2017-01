Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Daimler -0.71% KALENT (KAL6076): Fundamentaler Aktienwert: 95,5 € (23.01. 09:20) >> mehr comments zu Daimler: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag Porsche Automobil Holding -0.59% finelabels (FLB1899): Bereits in meinem allerersten Kommentar zur Aufnahme der Porsche Aktie ins " fine-labels-berlin" Depot am 3.11.2016 hatte ich folgendes geschrieben: "Nach meinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...