Produktionsanlagen in einer Investitions-Größenordnung von 7 Milliarden Dollar könnten in den USA unter gemeinsamer Regie des asiatischen Fertigungsspezialisten Foxconn (Taiwan) und des US-Elektronikkonzerns Apple entstehen.



An weitgehend automatisierten Fertigungslinien sollen größere Bildschirme (Displays) gefertigt werden. Foxconns CEO Terry Gou stellte gegenüber der japanischen Presse in Aussicht, dass 30.000 bis 50.000 Jobs entstehen würden. Die Nachfrage nach Displays verlagere sich zu den größeren Formaten, bei denen eine Fertigung direkt in den USA günstiger sei als ein Import aus China.



Pläne zur Produktionsverlagerung in die USA sind auch als Signal einer Annäherung zwischen Apple und dem neuen US-Präsidenten zu werten. Die Apple-Aktie war nach dem Wahltermin zunächst von rund 111 auf 106 Dollar abgerutscht; am Freitag schloss die Aktie bei 120,00 Dollar.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst