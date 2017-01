Zürich: Der positive Schwung an den Börsen zu Jahresbeginn flaut ab und es beginnt sich Ernüchterung auszubreiten. Erst wartete man vergangene Woche auf das EZB-Meeting und dann auf die Amtseinsetzung von Donald Trump. Beides ohne Impulse. Der S&P 500 und der DAX konsolidierten, der SMI verlor über die Woche 2.1% und ist damit im laufenden Jahr nur noch knapp im Plus. Die beiden Grossbanken kamen wegen Gewinnmitnahmen bei den gut gelaufenen US-Banken unter Druck und verloren je über 3%, aber auch Novartis und Roche gaben über 2% ab, wegen negativen Kommentaren von Trump über Pharmahersteller.

Fed-Chefin Janet Yellen gab sich in einer Rede falkenhafter als auch schon, was die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen ca. 10 Basispunkte auf 2.47% steigen liess. Dagegen gab sich EZB-Boss Draghi weiterhin taubenhaft, liess die Leitzinsen unverändert und ortete in der jüngst auch in Europa anziehenden Inflation noch keinen Handlungsbedarf.

Die Anleger sehen dies anders, denn in Deutschland kletterte die Renditen des Bundes 7 Basispunkte auf 0.40%. Die Schweiz folgte im Schlepptau auf noch -0.17%. Trotz den obigen Ereignissen blieb der USD schwach und der USD/CHF fiel am Dienstag kurz auf die Parität von 1.00, schloss am Freitag aber noch darüber. Der EUR/USD schwankte über die Woche zwischen 1.06 und 1.07. Der EUR/CHF blieb in einem engen Band über 1.07.

Der Goldpreis konnte seine Erholung zunächst bis USD 1220 pro Unze fortsetzen, schloss dann aber am Freitag nur knapp über USD 1200. Beim Ölpreis ...

