Frankfurt - EZB-Präsident Mario Draghi hat in der letzten Woche klar gemacht, dass an der ultra-expansiven Geldpolitik bis auf weiteres festgehalten wird, berichten die Analysten der Helaba.Von einer systematischen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe wolle er nichts wissen. Zudem sollten die Leitzinsen bis weit über die Zeit der Anleihekäufe hinaus auf dem aktuellen Niveau oder tiefer gehalten werden - unabhängig davon, dass sich das Wachstums- und Inflationsumfeld in der Eurozone verbessert habe.

