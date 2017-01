Die Betreiber großer Übertragungsnetze in Europa bekommen Kältewellen offenbar besser in den Griff. Um gegen Engpässe oder einen Blackout gewappnet zu sein, stimmen sie sich ab. Jetzt ist es in Frankreich eng geworden.

Stromengpässe durch die anhaltende Kälte und den Ausfall von Atommeilern in Frankreich halten auch die deutschen Netzbetreiber auf Trab. Doch die Unternehmen bekommen solche Lagen immer besser in den Griff. Die Bundesnetzagentur sprach zwar von einer "herausfordernden" Situation - aber diese sei gut beherrschbar.

"Wir beobachten die Lage genau", ergänzte ein Sprecher der Bonner Behörde. Eine Gefährdung der Stromversorgung in Deutschland ...

