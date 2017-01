Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI setzt damit den Vorwochentrend fort, als er um gut 2% nachgegeben und den positiven Jahresstart fast schon vergessen gemacht hatte. Als Grund verweisen Händler auf die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Unter dem Strich sei dies eine neuerliche Enttäuschung gewesen sei und habe vor allem in wirtschaftspolitischer Sicht nicht die erhoffte Klarheit gebracht. Banken, Versicherungen und Pharma werden von dem Stimmungsdämpfer am deutlichsten getroffen. SGS stehen nach der Zahlenvorlage im Fokus.

Donald Trump hatte am Freitagabend in seiner Antrittsrede einen neuen politischen Kurs des Handelns angekündigt und seine Absicht wiederholt, amerikanische Interessen an erste Stelle zu setzen. Weitere Ausführungen auf der Internetseite des Weissen Hauses spiegelten weitgehend die Haltung des Republikaners im Wahlkampf wider. Details zu Themen wie der Steuer- und Fiskalpolitik suchten Investoren hingegen weiterhin vergeblich. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunktursignale auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,68% tiefer auf 8'218,74 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,58% auf 8'993,37 Stellen und der 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,62% auf 1'10,44 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zwanzig im Minus und zehn im Plus.

Angeführt ...

