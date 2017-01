Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Wirtschaftsexperte Michael Fuchs geht trotz der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Strafzölle nicht davon aus, dass es zu einem ernsthaften Handelskonflikt mit den USA kommen wird. Er glaube nicht, dass Trump hohe Zölle auf deutsche Einfuhren verhängen werde, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschlandfunk. "Am Ende des Tages wird Vernunft einkehren," betonte Fuchs.

Der Unions-Fraktionsvize rief angesichts des Machtwechsels in den USA zu Gelassenheit auf. Die ersten hundert Tage solle man zunächst einmal ins Land gehen lassen, forderte der CDU-Politiker nach Angaben des Senders. Mit Handelsbeschränkungen könne man nur kurzfristig Erfolg haben, längerfristig jedoch nicht, sagte Fuchs. Die aktuellen Diskussionen zeigten allerdings, wie wichtig es sei, dass die EU-Länder stärker zusammenarbeiteten. "Wir müssen eine Wirtschaftsmacht Europa darstellen", verlangte er. Ein Ausweg sei auch auch eine stärkere Orientierung hin zu China und Indien.

Kurzfristig seien von Trumps angekündigter Wirtschaftspolitik aber sogar positive Effekte für Deutschland möglich, sagte der Ökonom Ferdinand Fichtner. "Die Ankurbelung der amerikanischen Konjunktur kann erst einmal auch gut sein für die deutsche Wirtschaft", sagte der Konjunkturexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "In der langen Frist ist es schwer abzuschätzen, was Trump eigentlich machen wird", erklärte er im ARD-Morgenmagazin.

Deutschland werde sich aber darauf einstellen müssen, "dass die USA in den nächsten Jahren als Absatzmarkt etwas an Bedeutung verlieren werden". Die deutsche Wirtschaft habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie in der Lage sei, relativ schnell umzuschalten, beispielsweise von einem schwachen Euroraum auf große Schwellenländer wie China und Indien als Absatzmärkte. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass das in den nächsten Jahren möglicherweise notwendig sein wird", betonte Fichtner.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 03:56 ET (08:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.