BLANKENFELDE-MAHLOW (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den erneut geplatzten Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER als "klaren Rückschlag für das Projekt" gewertet. "Ich bin aber fest davon überzeugt, dass auch das jetzt aufgetauchte Problem gelöst werden kann", betonte Woidke am Montag im Flughafenausschuss des Brandenburger Landtags. "Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden." Er selbst sei in der zweiten Januarwoche über die gravierenden Probleme bei der Steuerung der Türen informiert worden, sagte der Regierungschef. Der Flughafenausschuss tagte in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming).

Flughafenchef Karsten Mühlenfeld erklärte, er habe den Aufsichtsrat Mitte Dezember über die neuen Probleme bei der elektronischen Steuerung der Türen im Terminal informiert. "Diese Probleme hätten gelöst werden können, wenn die betreffende Firma ausreichend Personal auf die Baustelle gebracht hätte", sagte Mühlenfeld. "Von den notwendigen 200 Mitarbeiten waren in der Zeit nach den Feiertagen aber weniger als die Hälfte da." Daher habe der Zeitplan nicht mehr gehalten werden können.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Hauptstadtflughafen BER auch in diesem Jahr nicht eröffnet werden kann, weil die Steuerung der Brandschutztüren und die Sprinkleranlage nicht funktionieren./kp/DP/stb

