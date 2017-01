Frankfurt - Der Trend steigender Zinsen und fallender Anleihekurse hat sich auch in der dritten Woche des neuen Jahres fortgesetzt: Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte am Freitagmittag bei 162,60 Punkten, vor einer Woche waren es 163,83 Punkte, so die Deutsche Börse AG.

