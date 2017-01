Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eschborn, Januar 2017: Die Online Marketing Solutions AG (OMSAG) lädt Unternehmen zur Eventreihe "MyBo - Move your Business online" in ihren Hauptsitz nahe Frankfurt am Main ein. Erfahrene OMSAG-Experten präsentieren dort zwischen Februar und November die aktuellsten Erfolgsmethoden ausgewählter Web-Marketing-Gebiete. So lernen Interessierte wichtige Schritte zum Aufbau ihrer eigenen Online-Präsenz kennen, die Konsumenten heutzutage von Firmen erwarten. Die Anmeldung für alle Vorträge ist ab sofort kostenfrei möglich. Die Digitalisierung und die rasant zunehmende mobile Internetnutzung in Deutschland machen Online-Präsenzen für Unternehmen unausweichlich. Laut der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie nutzten 2016 bereits über 80 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung das Internet (ab 14 Jahren). Informationsrecherchen vor allem über Google und auch Online-Communities werden dabei immer beliebter. Doch vielen Unternehmen fehlen die Zeit und das Know-how, ihre eigene Online-Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Die MyBo-Eventreihe ist daher genau das richtige Angebot, um sich zeitsparend zum eigenen Online-Marketing-Einstieg beraten zu lassen. B2C-Unternehmen können in drei wählbaren Vorträgen von den OMSAG-Experten erfahren, welche Maßnahmen für einen Einstieg erfolgsrelevant sind. Gleichzeitig lernen sie, ihr Umsatzpotenzial im Internet (besser) zu nutzen: Dazu werden den Teilnehmern Profi-Erfolgstipps, aktuelle Fallstudien und ein interaktiver Austausch in persönlicher Atmosphäre geboten. *>> Auf dieser Seite können sich Interessierte anmelden: *https://goo.gl/zZFWB2 [1]*.* Die Teilnahmeplätze sind jedoch begrenzt; wir empfehlen deshalb eine zeitnahe Anmeldung zum jeweiligen Wunschdatum. Event-Location ist der Hauptsitz der Online Marketing Solutions AG in Eschborn nahe Frankfurt am Main. *Start der MyBo-Evens im Februar: Mit Suchmaschinenoptimierung mehr Kunden auf die eigene Website führen* Alle Vorträge sind branchenübergreifend ausgerichtet. Stefan Schäfer, Leiter SEO Key Account bei der OMSAG, wird die Reihe am 9. Februar mit folgender Veranstaltung starten: "Mehr potenzielle Kunden auf Ihre Website führen - mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) für B2C-Dienstleister". Weiter geht es im März und April mit den Vorträgen von Adrian Sievering, Leiter Suchmaschinenwerbung, sowie Blanka Szczebak, Leiterin Social Media Marketing. Die MyBo-Eventreihe deckt damit drei der wichtigsten Online-Marketing-Gebiete ab. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Bereits im vergangenen Jahr organisierte die OMSAG eine erfolgreiche Online-Marketing-Eventreihe in Kooperation mit ihrem Partner BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Für die Veranstaltungen 2017 greift der Dienstleister nun auf diese Erfahrung zurück und präsentiert ein noch weiter ausgebautes Vortragsangebot. Weitere Informationen zu MyBo und der BVMW-Kooperation erhalten Sie in der OMSGA-Presselounge unter https://goo.gl/yLxYrA [2]. *Über die Online Marketing Solutions AG:* Die Online Marketing Solutions AG ist auf integrative Online-Marketing-Lösungen und Suchmaschinenoptimierung für Unternehmen spezialisiert. Folgende vertikale Dienstleistungen bieten wir an: Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Conversion Rate-Optimierung (CRO), Internet Public Relations (IPR), Social Media Marketing (SMM) und Webentwicklung (WEB). Des Weiteren schöpft die Aktiengesellschaft aus der langjährigen Erfahrung und dem technischen Know-how ihrer SEO-Experten und entwickelt stetig innovative Web-Services und Tools für ihre Kunden. Hauptsitz der Online Marketing Solutions AG ist Eschborn bei Frankfurt am Main. *Kontakt Online Marketing Solutions AG:* Annika Wurm Niederurseler Allee 8-10 65760 Eschborn Tel.: 06196 78 08 500 Internet: http://www.omsag.de [3] E-Mail: presse@omsag.de

January 23, 2017 04:35 ET (09:35 GMT)