Paris - Unter dem Eindruck einer möglicherweise protektionistischen Handelspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben sich die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Montag schwächer gezeigt. Der EuroStoxx 50 verlor am Vormittag 0,87 Prozent auf 3270,70 Punkte. In Paris sank der CAC-40 um 0,82 Prozent auf 4810,95 Punkte. Am Londoner Börsenplatz ging es für den FTSE 100 um 0,84 Prozent auf 7137,69 Zähler bergab. Am Nachmittag steht noch das EU-Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Die Dollar-Schwäche und im Gegenzug die Aufwertung des Euro und des britischen Pfund drückten in Europa auf die Kurse, sagte ein Händler. Eine steigende heimische Währung belastet für gewöhnlich die stark vom Export abhängigen Konzerne, da die Nachfrage nach ihren Produkten im aussereuropäischen Ausland dadurch erschwert werden kann.

