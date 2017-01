Trier - Auch in der 3. Kalenderwoche nahmen die Anleger an den Finanzmärkten vor der Amtseinführung von Donald Trump über weite Strecken eine zögerliche Haltung ein, so die Experten von HWB Capital Management.Wie schon in der Vorwoche hätten sie sich vor dem Machtwechsel unsicher gezeigt, ob der neue Präsident die hoch gesteckten Erwartungen tatsächlich erfüllen könne. In einem insgesamt schwankungsarmen Umfeld seien die HWB Fonds im Wochenverlauf der Entwicklung der weltweiten Aktienindices (MSCI World, EUR) gefolgt. (Ausgabe vom 20.01.2017) (23.01.2017/fc/a/f)

