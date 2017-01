Pünktlich zur E-world 2017 in Essen präsentiert der Berliner Full-Service-Dienstleister GWAdriga sein neues Startpaket für die Smart Meter Gateway Administration (GWA). Zielgruppe sind Versorgungsunternehmen, die zunächst mit einem überschaubaren Investitionsaufwand in das Thema GWA einsteigen und sich alle Wege offenhalten wollen. Starten kann man dabei schon mit einer geringen Anzahl von intelligenten Messsystemen. Das Startpaket kann in wenigen Wochen produktiv genommen werden, da die aufwändige Vollintegration in die operativen IT-Systeme wegfällt. Damit können Unternehmen auch sehr einfach die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, innerhalb von drei Jahren zehn Prozent der gesamten iMsys auszurollen. Für die Implementierung stehen zwei unterschiedliche Varianten zur Verfügung: Bei sehr kleinen Stückzahlen reicht die auftragsbezogene Dienstleistung, bei der Stammdaten über ein Web-Portal eingegeben werden. Bei höheren Anforderungen erfolgt der Datenaustausch stattdessen teil- bis vollautomatisiert über einen Import von CSV-Dateien. Wesentliche Anpassungen der Backend-Systeme sind bei keiner dieser Varianten notwendig. Die Laufzeit ist zunächst auf ein Jahr befristet und kann jederzeit in Richtung einer Vollintegration ausgebaut werden - auch im laufenden Betrieb. Bis Ende März wird das GWAdriga Startpaket zum Sprinterpreis von 9.999,- EUR zzgl. MwSt. angeboten.



Das GWAdriga-Startpaket schließt die Lücke zwischen dem bestehenden Testsystem, mit dem interessierte Unternehmen sich ein eigenes Bild von den GWAdriga-Leistungen machen können, und der vollintegrierten Lösung. "Damit bieten wir eine passgenaue Abbildung für unterschiedliche Rollout-Strategien mit einem zu jedem Zeitpunkt kostenoptimalen Integrationsgrad. So wird das Interimsmodell sofort unterstützt, ohne das Zielmodell aus dem Auge zu verlieren", fasst GWAdriga-Geschäftsführer Dr. Michal Sobótka die Vorteile des Startpakets zusammen. Ab ca. 5.000 auszurollenden iMsys lohnt sich auch der Einstieg in die vollintegrierte Lösung, bei der die nahtlose Übergabe aller Prozesse an das ERP-System und die weiteren betroffenen Anwendungen über Webservices oder Hersteller-Adapter wie etwa SAP IM4G erfolgt. Sie bietet bei größeren Rollout-Mengen langfristig auch die größtmöglichen Einsparungen bei den Prozesskosten sowie bei der Beschaffung von Mess- und Kommunikationstechnik.



GWAdriga

GWAdriga mit Sitz in Berlin wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Als Full-Service-Dienstleister konzentriert sich das Unternehmen auf die Abwicklung der Smart Meter Gateway-Administration und des Messdatenmanagements. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen aber auch Dienstleister, die die Interessen von unterschiedlichen Stadtwerken bündeln. Mit ca. 3,4 Mio. Zählpunkten und etwa 480.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga schon mit der Gründung über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart Meter Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga nutzt die zertifizierten Services des IT-Partners BTC AG auf Basis der BTC | AMM-Produkte sowie deren Betrieb in den BTC-eigenen Rechenzentren.



Dies ist eine Presseinfromation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt