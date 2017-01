SCHANGHAI (Dow Jones)--Ein führender chinesischer Fondsmanager muss Insiderhandel und Manipulation von Aktienkursen mit einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren büßen. Dieses Strafmaß setzte das zuständige Gericht am Montag für den im November 2015 verhafteten Xu Xiang am Montag fest. Der Gründer der Zexi Investments habe sich schuldig bekannt, er werde nicht in Berufung gehen. Xu gehörte einst zu den führenden Investoren Chinas und erhielt unter anderem den Spitznamen "Hedge Fund Brother No.1".

January 23, 2017

