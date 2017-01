Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Sparkassen sehen auch für dieses Jahr eine gute Entwicklung der deutschen Wirtschaft. In ihrer neuen Konjunkturprognose ging die Sparkassen-Finanzgruppe im Jahr 2017 von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von 1,3 Prozent aus. "2017 hat das Zeug, das vierte Jahr in Folge mit einem überdurchschnittlichen Wachstum zu werden", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Georg Fahrenschon. "Der Arbeitsmarkt ist in hervorragender Verfassung, die Binnenwirtschaft trägt."

Die Wirtschaft starte "mit Rückenwind" in das neue Jahr, hob der Sparkassen-Präsident hervor. Kalenderbereinigt, also unter Berücksichtigung der geringeren Zahl von Arbeitstagen im Jahr 2017, liege die Prognose sogar um rund 0,3 Prozentpunkte höher. Unwägbarkeiten in den USA und der Brexit hätten bislang keine negativen Wirkungen für die Wirtschaftsentwicklung entfaltet. Sie blieben allerdings als klare Risikofaktoren bestehen. "Dennoch mehren sich auf globaler Ebene die Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung", betonte Fahrenschon.

Forschungsinstitute haben in der vergangenen Zeit überwiegend Wachstumsraten in ähnlicher Größenordnung prognostiziert. So sagte das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung Mitte Dezember für dieses Jahr in Deutschland ein Wachstum von 1,5 Prozent voraus. Das Berliner DIW und das Essener RWI rechnen mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent, und die Ökonomen des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mit einem Plus von 1,3 Prozent Wachstum. Mit 1,7 Prozent deutlich höher liegt die Erwartung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Die Bundesregierung will ihre neue Prognose am Mittwoch bekanntgeben.

