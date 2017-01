Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Öl&Gas Memory Express-Anleihe (ISIN DE000BLB4VA9/ WKN BLB4VA) der Bayerischen Landesbank (BLB) auf den STOXX Europe 600 Oil & Gas Preisindex (ISIN EU0009658780/ WKN 965878) vor.Bekanntlich habe sich der Ölpreis im vergangenen Jahr zeitweise mehr als verdoppeln können. Erfülle sich die Strategie der OPEC, die den Ölpreis mittels der Limitierung der Fördermengen hoch halten wolle, dann sollte sich der Ölpreis in Zukunft halbwegs stabil entwickeln. Wie die Erfahrungen der vergangenen Monate und Jahre gezeigt hätten, müssten sich Anleger, die in Öl investieren möchten, mit sehr starken Kursschwankungen innerhalb kurzer Zeiträume abfinden.

