Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt in seiner wöchentlichen Sendung auf fünf Aktien aus dem Bereich der Nebenwerte. Bei allen fünf Konzernen gilt seiner Meinung nach das Motto: The Trend is your friend. Michael Schröder zeigt im Gespräch mit Moderator Marco Uome, wie Sie als Anleger optimal profitieren können. Im einzelnen geht es um die Aktien von Verbio, Koenig & Bauer, bet-at-home, Steico und MBB.