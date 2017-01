Ein Kommentar von Alfred Maydorn, erschienen in der heutigen Ausgabe von Maydorns Meinung, dem kostenlosen Newsletter: Am Samstag fand in Dresden wieder der meiner Ansicht beste Börsentag des Jahres statt. Über 6.000 Anleger haben sich direkt neben der Elbe informiert, wie sie ihr Geld am besten vermehren können und wie das Börsenjahr 2017 wird. Die nahezu einhellige Meinung der Profis war: Es wird ein schwieriges Jahr, das tendenziell aber eher positiv verlaufen könnte. Diese Auffassung spiegelt sich auch in den DAX-Prognosen der Banken wider, die alle sehr eng beieinander liegen und im Schnitt einen leichten Anstieg des DAX vorhersehen.

