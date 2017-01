Nach dem schwachen Start in die neue Handelswoche hat der DAX die Verluste beinahe wieder wettgemacht. Die Kauflust kommt irgendwie aus dem Nichts - möglicherweise setzten einige Anleger auf positive Wirtschaftsdaten, die in der laufenden Woche anstehen. Positive Impulse könnte auch die Berichtssaison bringen; DAX-Schwergewicht SAP liefert am Dienstag Zahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...