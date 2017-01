FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag 0,02 Prozent auf 162,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,41 Prozent.

Anleiheexperte Dirk Gojny von der Nationalbank erklärte die Kursgewinne am deutschen Rentenmarkt mit Vorgaben aus dem späten US-Handel am Freitag und aus dem asiatischen Handel am Morgen. Nach Einschätzung von Gojny ist vielen Anlegern nicht klar, wie die Kapitalmärkte durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump beeinflusst werden.

In den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zumeist ebenfalls etwas zurück. Nur in südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Portugal legten sie zu. Am Nachmittag werden noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht./jsl/jkr/stb

