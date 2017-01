- Vergleich regelt alle bestehenden Forderungen zwischen ResMed und BMC/3B Medical



- BMC und 3B werden Lizenzgebühren an ResMed entrichten



- ResMed leistet Einmalzahlung an 3B zur Verfahrensbeilegung in Florida



San Diego (ots/PRNewswire) - ResMed (NYSE: RMD), BMC (Peking, China) und 3B Medical (Winter Haven, Florida) gaben heute bekannt, dass sie sich auf eine Vereinbarung über die Beilegung aller globalen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien geeinigt haben. BMC und 3B ist der Verkauf ihrer bestehenden Produkte im Tausch gegen Lizenzgebühren an ResMed gestattet, und ResMed wird eine einmalige Zahlung an 3B leisten, um das in Florida anhängige Rechtsverfahren zwischen den beiden Parteien abzuschließen. Der Vergleich beinhaltete nicht das Eingeständnis einer Haftung oder einer Rechtsverletzung durch die Beteiligten.



Der Fünfjahresvertrag zwischen den drei Unternehmen führt zum Abschluss sämtlicher anhängiger Rechtsverfahren vor der U.S. International Trade Commission (Internationale Handelskommission der Vereinigten Staaten), den im District Court in Florida und Kalifornien anhängigen Verfahren, den in China und Deutschland laufenden ausländischen Rechtsstreitigkeiten und den Anfechtungen zur Gültigkeit der Patente, die in verschiedenen Patentämtern auf der ganzen Welt anhängig sind.



"Wir sind erfreut, unseren Rechtsstreit mit BMC und 3B zu einem Abschluss bringen zu können, und wir freuen uns, dass unser geistiges Eigentum und unsere Patente im Zuge dieses Vergleichs validiert werden", sagte David Pendarvis, ResMeds Global General Counsel. "ResMed beweist seit 28 Jahren sein Engagement für Innovation und die Entwicklung von Produkten und Lösungen, die die Bedürfnisse unserer HME-Kunden und der Patienten, die wir gemeinsam bedienen, übertreffen. Diese Vereinbarung bestätigt die wichtige Arbeit, die wir kontinuierlich leisten, um den Patienten und Anbietern, die auf uns zählen, die besten Produkte für die Behandlung der weltweit schwersten Atemwegserkrankungen liefern zu können, und gestattet uns nun, dies ohne die Ablenkung und laufenden Kosten der fortgesetzten Rechtsstreitigkeiten leisten zu können".



"Wir sind gleichermaßen erfreut, die globalen Rechtsstreitigkeiten mit ResMed zum Abschluss zu bringen. Der Rechtsstreit war notwendig, um sicherzustellen, dass der Markt für Produkte im Bereich schlafbezogene Atmungsstörungen für den Wettbewerb offen blieb, und hat 3B Medicals Recht auf Innovation und alternative Lösungen im Markt für schlafbezogene Atmungsstörungen bestätigt," erklärte Alex Lucio, Executive Vice President von 3B Medical.



"BMC wird als einer der weltweiten Hersteller im Markt für schlafbezogene Atmungsstörungen weiterhin sein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum entwickeln. Wir finanzieren kontinuierlich Forschung und Entwicklung und bringen neue Produkte auf den Markt. Diese Vereinbarung bringt ein äußerst langwieriges Ringen mit ResMed zu einem endgültigen Abschluss und ermöglicht es allen unseren Unternehmen, sich auf die Entwicklung hervorragender Produkte zu konzentrieren, um die Bedürfnisse unserer Patienten zu befriedigen", sagte James Xu, General Manager von BMC Medical.



Informationen zu ResMed



ResMed (NYSE: RMD) verändert Leben - mit mehrfach ausgezeichneten medizinischen Geräten und modernsten cloud-basierten Software-Anwendungen, die Schlafapnoe, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) und andere chronische Erkrankungen besser diagnostizieren, therapieren und verwalten. ResMed ist im Bereich "Connected Care" mit mehr als 2 Millionen Patienten, die täglich über Ferninformationen beobachtet werden, weltweit führend. Unser starkes Team mit 5.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern hat sich dem Ziel verschrieben, das weltweit beste Medizintechnikunternehmen zu schaffen - und dabei die Lebensqualität zu verbessern, die Auswirkungen chronischer Erkrankungen zu verringern und die Gesundheitskosten zu senken.



Informationen zu BMC/3B Medical



BMC/3B Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Forschung und Entwicklung sowie Herstellung und Vermarktung von medizinischen Produkten für die Diagnose, Behandlung und das Management von schlafbezogenen Atmungsstörungen.



