Berlin (ots) - Hollywood-Schauspielerin Kate Bosworth, Alexandra Maria Lara, Jasmin Gerat, Bettina Zimmermann uvm. zu Gast in der Front Row



"Ballet Magnifique" war das Motto der Marc Cain Fashion Show in Berlin. Am Anfang der Show stimmten einige Models mit Statement-Shirts und Tutus auf das Thema ein. Die einzelnen Bereiche des Catwalks wurden durch dunkel glänzende Gaze-Vorhänge zoniert. Darüber zeigte sich ein "Himmel" aus schwarzen Tüllröcken und rosafarbenen Ballettschuhen. Für die passende musikalische Untermalung sorgten ein Streichquartett und ein DJ. Auf dem Laufsteg waren wieder einige bekannte Topmodels vertreten, wie z.B. Kris Gottschalk, Antonia Wesseloh oder Stefanie Giesinger.



Die Herbst/Winter 2017 Kollektionen von Marc Cain zeigen einen lässigen easy-to-wear Style mit einem Touch Couture. Sportliche Elemente werden mit Glamour verbunden und erzeugen Spannung. Ballett, Fitness, Running - die Inspirationen sind vielfältig. Alle stehen für den aktuellen Athleisure-Trend, welcher den urbanen Outfits dynamische Impulse gibt.



Die Front Row war auch in dieser Saison erstklassig besetzt: neben Marc Cain Gründer und Inhaber Helmut Schlotterer ließen sich auch Kate Bosworth, Alexandra Maria Lara, Jasmin Gerat, Bettina Zimmermann, Janina Uhse, Aylin Tezel und viele mehr die Marc Cain Show nicht entgehen. Auch namhafte Blogger waren zu Gast, wie z.B. Caroline Daur, Leonie Hanne oder Tatjana Catic.



Auch Schauspielerin Alexandra Maria Lara war begeistert: "Für mich war es die erste Marc Cain Fashion Show und es hat mir sehr gut gefallen! Vor allem der Bruch von femininen und coolen, sportlichen Teilen."



OTS: Marc Cain GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104492.rss2



Pressekontakt: Marc Cain GmbH pr@marc-cain.de Fon +49 7471 709 -0 Fax +49 7471 709 5 -100