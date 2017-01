Bonn - Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite kletterte die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen am vergangenen Freitag um 5 Basispunkte auf 0,42%, so die Analysten von Postbank Research.Sie habe damit ihren höchsten Stand seit knapp einem Jahr verzeichnet. Die 5- und 2-jährigen Bundrenditen seien auf -0,41% (+4 Basispunkte) beziehungsweise -0,67% (+3 Basispunkte) gestiegen. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei am Freitag zunächst um 5 Basispunkte auf 2,51% geklettert, habe im Zuge der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten aber wieder nachgegeben und schlussendlich mit 2,47% um 1 Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag gelegen. (23.01.2017/alc/a/a)

