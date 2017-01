Saarbrücken (ots) -



- Kunden können jetzt beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung teils mehrere Tausend Euro Prämie sparen - das gilt auch für eine Risiko-Lebensversicherung. - Voraussetzung: Versicherungsbeginn muss Dezember 2016 sein.



Der Vorteil der nass-kalten Jahreszeit: Sie bietet die Chance, sich endlich aufgeschobener Schreibtischarbeit zu widmen. Gerade jetzt nutzen viele die Gelegenheit, ihre Finanzen und Versicherungen zu überprüfen. Etliche relevante Fristen sind mit dem Jahreswechsel zwar bereits verstrichen. Doch wer bis Ende Januar eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, kann diese bei einigen Anbietern auf 2016 zurückdatieren. Denn rechnerisch wird man bei vielen Versicherern schon in der Silvesternacht ein Jahr älter - unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag. Das verteuert den Abschluss. Wie leicht Versicherte durch geschickte Vertragsgestaltung bis zu 2.000 Euro Prämie sparen können und worauf sie beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung achten sollten, zeigt CosmosDirekt.



Einzelne Versicherer wie CosmosDirekt bieten die Möglichkeit, Neuverträge auf Dezember des Vorjahres rückzudatieren. Den Vorteil erklärt CosmosDirekt-Vorsorgeexpertin Nicole Canbaz: "Wird der Versicherungsbeginn zurückdatiert, zahlen Versicherte deutlich weniger, denn versicherungstechnisch sind sie dadurch ein volles Jahr jünger. Dabei gilt die Regel: Der Berufsunfähigkeitsschutz ist umso günstiger, je jünger der Antragsteller ist. Diese Vorteile gelten im Übrigen analog auch für die Risiko-Lebensversicherung."



Ein Rechenbeispiel: Eine 36-jährige Person schließt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, bei der sie im Leistungsfall eine Rente von 1.300 Euro im Monat erhält. Lässt sie ihren Vertrag auf Dezember 2016 rückdatieren, beträgt der monatliche Beitrag bei CosmosDirekt 42,26 statt 47,90 Euro.(1) Jährlich macht das eine Ersparnis von 67,68 Euro, über die gesamte Vertragslaufzeit von 30 Jahren sind es sogar 2.030,40 Euro.



Was Versicherte, die kurzfristig eine Berufsunfähigkeitspolice abschließen möchten, außerdem beachten sollten, erklärt Nicole Canbaz:



Wie hoch sollte die Berufsunfähigkeitsrente sein?



Die Höhe der Rente sollte den bisherigen Lebensstandard erhalten können. Die im Vertrag vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente sollte daher etwa 75 Prozent des letzten Nettoeinkommens abdecken.



Worauf sollte ich noch beim Abschluss achten?



Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine möglichst lange Laufzeit sinnvoll - im Idealfall bis zum Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Der Tarif sollte eine Nachversicherungsgarantie beinhalten. Sie sorgt bei Ereignissen wie Heirat oder Geburt bzw. bei einer Gehaltserhöhung für Flexibilität. Die Berufsunfähigkeitsrente kann dann ohne eine erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden. Allerdings sollten Versicherungsnehmer beachten: Durch die Rückdatierung ist es leider nicht möglich, sich den alten höheren Garantiezins zu sichern, weil das zugrundeliegende Lebensversicherungsreformgesetz bereits zum Neujahrstag in Kraft getreten ist.



(1) Zahlbeitrag durch sofortige Verrechnung der Gewinnanteile. Diese sind für das laufende Geschäftsjahr garantiert und können sich in den Folgejahren ändern.



