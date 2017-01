Koffer, die sich selbst einchecken und per App mitteilen, wo sie gerade sind - das ist noch längst nicht Realität. Dabei würde es Vielreisenden viel Zeit und Nerven sparen.

Die Digitalisierung hält überall Einzug - in der Arbeitswelt, wie im Privatleben. Doch der Reisegepäckmarkt wurde jahrzehntelang vergessen. Während wir unsere Tickets längst digital buchen, schieben wir altmodische Rollkoffer vor uns her. Wird die Digitalisierung auch die Art verändern, wie wir reisen? Und wie sieht der Koffer der Zukunft aus? Was bringen Technologien, wie Electronic Tag, digitaler Assistent und GPS-System? Die Kofferhersteller Samsonite, Rimowa und Horizn Studios zeigen, was bereits möglich ist und was schon bald Realität sein kann.

Es ist ein Riesenmarkt: Allein für die wachsende chinesische Mittelklasse werden in Zukunft 200 Millionen Reisen im Jahr prognostiziert - Tendenz steigend. Platzhirsch Samsonite lässt die digitale Welle noch kalt. Obwohl der international tätige Hersteller von Reisegepäck, wie Koffer und Reisetaschen, bereits 1948 mit der smartesten Abfahrt des Jahres warb.

"Wir haben die Digitalisierung ganz sicher nicht verschlafen. Im Kofferbereich gibt es einfach Grenzen und die Technik steckt noch in den Kinderschuhen. ...

