FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank ist in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass das Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) den Euro-Wechselkurs seit 2014 stark belastet hat. Zunächst wurde die Wechselkursreaktion an den Tagen betrachtet, an denen der EZB-Rat Beschlüsse zum Anleihekaufprogramm fasste. "Hierbei fällt insbesondere die erhebliche Abwertung des Euro am Tag der Verabschiedung des erweiterten Ankaufprogramms für Vermögenswerte auf", erklärte die Bundesbank. Nur einmal zuvor sei ein höherer Tagesverlust des effektiven Euro-Kurses festgestellt worden.

Am 22. Januar 2015 beschloss die EZB das erweiterte Kaufprogramm für Vermögenswerte (APP), welches neben dem Kauf von forderungsbesicherten Anleihen (ABS) und Pfandbriefen auch den Erwerb von Wertpapieren des öffentlichen Sektors ermöglichte. Der effektive Euro wertete daraufhin um 2,6 Prozent im Tagesvergleich ab, gegenüber dem Dollar betrug der Tagesverlust 3,6 Prozent.

"Dies ist umso bemerkenswerter, als diesbezügliche Markterwartungen schon in den vorhergehenden Wochen zu Kursverlusten des Euro geführt hatten", urteilte die Bundesbank. Eine Quantifizierung der Effekte von sich ändernden Erwartungen über das Kaufprogramm auf den Wechselkurs des Euro sei allerdings mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden.

So schlage sich beispielsweise nicht nur die quantitative Lockerung des Eurosystems tendenziell in einer Euro-Abwertung nieder, sondern auch dessen konventionelle Politikmaßnahmen sowie die im gleichen Zeitraum erfolgte allmähliche Straffung der geldpolitischen Ausrichtung in den USA.

Die von der Bundesbank durchgeführte Studie, die versuchte, diese Aspekte möglichst weitgehend zu berücksichtigen, ermittelte als Gesamteffekt der unmittelbaren und durch Erwartungsbildung hervorgerufenen Marktreaktionen auf die Beschlüsse des EZB-Rats zum Ankauf von Staatsanleihen seit 2014 eine Abwertung des nominalen effektiven Euro in Höhe von 4,7 Prozent und eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar in Höhe von 6,5 Prozent.

