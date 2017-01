Verfassungsgericht verhandelt Klagen mehrerer Gewerkschaften gegen das Tarifeinheitsgesetz. Einer der Kläger ist der Deutsche Beamtenbund. dbb-Vize Russ warnt vor Konsequenzen für Betriebe, sollte das Gesetz durchkommen.

WirtschaftsWoche: Herr Russ, am 24. und 25. Januar verhandelt das Bundesverfassungsgericht über Klagen mehrerer Spartengewerkschaften und des Beamtenbunds (dbb) gegen das Tarifeinheitsgesetz. Danach darf in einem Betrieb mit mehreren Gewerkschaften nur die mitgliederstärkste einen Tarifvertrag aushandeln. Welche Auswirkungen hat das Gesetz bisher gehabt?Willi Russ: Bisher halten fast alle Gewerkschaften und Arbeitgeber die Füße still und warten auf Karlsruhe. Es gibt jedoch erste Fälle von Arbeitgebern, die Tarifverhandlungen mit Verweis auf das Tarifeinheitsgesetz verweigern, etwa im Nahverkehr. Die Rostocker Straßenbahngesellschaft zum Beispiel hat dem dbb Tarifverhandlungen verweigert, obwohl wir dort eine erhebliche Zahl von Mitgliedern haben. Das Unternehmen hat dies in einem Brief explizit mit dem Tarifeinheitsgesetz begründet. Die Botschaft an uns war: Bildet ...

