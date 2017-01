MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Ifo-Institut stellt seine sogenannte Kredithürde mit Jahresbeginn 2017 ein. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass die bisherige Fragestellung nicht optimal war, teilte das Institut mit. Ab März 2017 werde deshalb eine modifizierte Frage an die Unternehmen gestellt.

Aufgrund dieser Änderungen komme es zu einem Strukturbruch in der Zeitreihe. Nach den Tests mit der neuen Fragestellung will das Ifo-Institut im Jahr 2018 mit einer neuen Kredithürde an die Öffentlichkeit gehen.

Der Verlauf der Kredithürde in der Vergangenheit habe gezeigt, dass sich die sehr guten Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen in den vergangenen vier Jahren kaum geändert haben, hieß es. Das Ifo-Institut geht davon aus, dass sich daran auch 2017 nichts ändern wird. Deshalb sei dies ein guter Zeitpunkt, um die Fragestellung zu ändern.

