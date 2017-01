Wien - Der globale Investmentmanager PIMCO hat eine spezielle Plattform für Anlagen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) ins Leben gerufen, so die Experten von "FONDS professionell".Diese solle nachhaltigkeitsbewussten Anlegern zukünftig eine breite Palette von festverzinslichen Lösungen bieten. Zusammen mit dem neuen Projekt habe die Allianz-Tochter auch gleich einen neuen Fonds aufgelegt: Der PIMCO GIS Global Bond ESG Fund investiere in ein Spektrum von Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus aller Welt. Ziel des Fonds sei die Maximierung der Gesamtrendite, wobei Emittenten mit ESG-Praktiken bevorzugt würden sowie solche, die an der Verbesserung dieser Kriterien arbeiten würden. Verwaltet werde der Fonds von einem Team unter der Führung von Andrew Balls, Managing Director und CIO des Bereichs Global Fixed Income, sowie von Alex Struc, Portfoliomanager und Co-Leiter der ESG-Initiative bei PIMCO.

