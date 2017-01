Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars und erreichte am Morgen bei 1,0755 US-Dollar den höchsten Stand seit 8. Dezember. Gegen Mittag wurde der Euro wieder etwas tiefer bei 1,0740 Dollar gehandelt. Seit der vergangenen Nacht ist der Kurs des Euro um fast einen halben Cent gestiegen.

Der US-Dollar zeigte sich am Montagmorgen, nach den deutlichen ...

