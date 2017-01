Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-23 / 12:15 Sollers Consulting wird die Zusammenarbeit mit Touring Assurances, einem Unternehmen der AXA Gruppe, unter einem neuen Rahmenvertrag fortführen. Das international agierende Unternehmen, das sich auf Beratungs- und Implementierungsdiensleistungen im Finanzsektor spezialisiert hat, wird den belgischen Versicherer auch weiterhin in seiner IT und Business Transformation unterstützen. Sollers wird beim Upgrade des End-to-End Delivery Prozess sowohl die Geschäftsanalyse als auch die Systemimplementierung unterstützen. Köln, 23. Januar 2017: Sollers Consulting gab bekannt die Zusammenarbeit mit Touring Assurances für IT-Beratung und Implementierungsdienstleistungen im Rahmen eines neuen Vertrags fortzuführen. Der Beratung begleitet die Business Transformation des belgischen Versicherers seit 2015 und unterstützt die Implementierung von Guidewire PolicyCenter(R), BillingCenter, DataHub und InfoCenter sowie von Alfresco- und Scriptura-Lösungen. Das Ziel der nächsten Projektphase ist es, die Plattform durch neue Funktionalitäten, mit einem starken Fokus auf Customer Experience und operative Effizienz, zu verbessern. Sollers Consulting wird in die gesamte Lieferkette involviert sein: Business Analysis, Entwicklung, Qualitätssicherung, Projektmanagement Unterstützung und Implementation Advisory. _"Wir haben uns für Sollers Consulting entschieden, da sie uns aufgrund einer sehr positiven Erfahrung bei der Guidewire Implementierung von AXA Direct Poland empfohlen wurden"_, sagt Olga Smirnova, IT Manager bei TATV. _"Wir sind hochzufrieden mit der Effizienz und den schnellen Fortschritten bei der bisherigen Arbeit. Daher haben wir beschlossen die Zusammenarbeit in den folgenden Schritten des Projekts fortzuführen und eine langfristige Kooperation anzustreben."_ _"Touring Assurances ist wie Sollers Consulting eine sehr agile Organisation"_, sagt Grzegorz Ukleja, Manager bei Sollers Consulting. _"Beide Unternehmen haben sich den agilen Prinzipien verschrieben und sind darauf fokussiert ein gesundes Projektumfeld zu schaffen, welches eine reibungslose Kooperation und schnelle Ergebnisse ermöglicht. Wir haben die erste Projektphase schneller als erwartet abgeschlossen, in welcher Business Value geschaffen wurde, der auf die ambitionierte Strategie von Touring Assurance abgestimmt ist."_ *Über Sollers Consulting: * Sollers Consulting ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Beratung und Implementierungsdienstleistungen im Finanzsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Experten der operativen Beratung und IT in Warschau gegründet. Die Firma kooperiert mit einer Reihe von Partnern auf der ganzen Welt, darunter Guidewire, Moody's Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus Business-Knowhow mit der Expertise in neuen Technologien zu verbinden. Das Sollers Consulting-Team hat diverse Projekte für über 50 Finanzgruppen auf der ganzen Welt realisiert. Im Tagesgeschäft setzt das Unternehmen moderne Projektmanagementmethoden, wie die Agile-Methode, ein. Weitere Informationen unter: www.sollers.de [1] *Kontakt:* Tobias Hildebrandt Markets & Media Support Associate *Sollers Consulting* Tel.: +49 221 96 26 05 03 tobias.hildebrandt@sollers.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sollers Consulting GmbH Schlagwort(e): Versicherungen 2017-01-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 538355 2017-01-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f1ecb11728afc4e6d2ab78d11219771&application_id=538355&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 06:15 ET (11:15 GMT)