Ist Trump eingepreist? - Wochenausblick

Ein Mix aus bedeutenden Unternehmens- und Wirtschaftsdaten steht in dieser Woche an. Der ifo-Geschäftsklimaindex, das US-Wirtschaftswachstum aber auch die jüngsten Unternehmensergebnisse von SAP zum Beispiel werden Anleger sehr genau verfolgen. Nach wie vor richten sich aber auch die Blicke auf die ersten wirtschaftlichen Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Trump und ob er nach den kräftigen Aktienkursgewinnen seit seiner Wahl im November auch liefern kann.



Montag

Am Montag ist es an der Konjunkturfront zwar sehr ruhig. Dennoch könnte es nach dem Amtsantritt von Donald Trump zu deutlichen Kursausschlägen an der Börse kommen. Nach Börsenschluss in den USA legt Yahoo die Quartalszahlen vor. Der Umsatz soll um 8,5 Prozent auf 1,38 Mrd. Dollar gestiegen sein. Beim Gewinn je Aktie sagen Analysten einen Sprung von 0,13 Dollar auf 0,21 Dollar vorher.



Dienstag

SAP veröffentlicht am Dienstag die vorläufigen Zahlen für 2016. Laut dem Konsens ist der Umsatz auf 22,01 Mrd. Euro gestiegen. Beim Gewinn je Aktie sollen 3,80 Euro zu Buche stehen. Die englische Researchfirma Markit legt um 9.30 Uhr den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands vor. Er soll im Januar stabil bei 55,5 Punkten geblieben sein und würde damit ein kräftiges Wachstum des Sektors andeuten. Der Index für die Euro-Zone folgt um 10 Uhr. Er dürfte ebenfalls stabil geblieben sein, bei 54,9 Punkten. Für Kursausschläge könnte um 15.45 Uhr der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie sorgen. Er wird leicht niedriger bei 54,0 Punkten erwartet. Die Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser werden um 16 Uhr veröffentlicht. Sie sollen im Dezember um 0,5 Prozent auf eine Jahresrate von 5,56 Mio. Einheiten gesunken sein. Die Daten werden zeigen, ob der deutliche Anstieg der Hypothekenzinsen den Immobilienmarkt bereits belastet.



Mittwoch

Am Mittwoch wird um 10 Uhr der ifo-Geschäftsklimaindex stark im Fokus der Investoren stehen. Volkswirte gehen davon aus, dass die Komponente mit den Erwartungen des Index praktisch stabil bei 105,8 Punkten geblieben ist. Wegen der zunehmenden Unsicherheit vor dem Amtsantritt von Donald Trump könnte die Komponente möglicherweise aber etwas unter den Erwartungen liegen. Um 16.30 Uhr folgen die Daten zu den US-Öllagervorräten. Nach Börsenschluss in den USA legt Ebay die Quartalszahlen vor. Der Umsatz soll leicht gestiegen sein auf 2,4 Mrd. Dollar. Beim Gewinn je Aktie werden 0,54 Dollar erwartet.



Donnerstag

Die englische Researchfirma Markit legt am Donnerstag um 15.45 Uhr den Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor für Januar vor. Im Dezember lag er bei 53,9 Punkten. Um 16 Uhr folgen die Verkäufe neuer Häuser. Sie sollen im Dezember um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken sein auf eine Jahresrate von 0,59 Mio. Einheiten. Nach Börsenschluss in den USA legt die Google-Mutter Alphabet die Quartalszahlen vor. Beim Umsatz wird ein Anstieg um 18 Prozent auf 25,18 Mrd. Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie soll auf 9,64 Dollar geklettert sein.



Freitag

Am Freitag ist die Hauptversammlung von ThyssenKrupp. Um 14.30 Uhr werden sich Investoren die Daten zum Wirtschaftswachstum der USA genau anschauen. Im vierten Quartal soll die Wirtschaft um annualisiert 2,1 Prozent gewachsen sein, nach 3,5 Prozent für das dritte Quartal. Gleichzeitig mit den Daten zum Wirtschaftswachstum werden auch die Aufträge langlebiger Gebrauchsgüter gemeldet. Volkswirte sagen einen Anstieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat voraus, nach einem Minus von 4,5 Prozent für November. Um 16 Uhr folgen die Daten zum Verbrauchervertrauen. Es soll mit 98,1 Punkten im Januar stabil geblieben sein. Da zuletzt ähnliche Daten teilweise deutlich über den Erwartungen lagen, könnte das auch diesmal der Fall sein.



