An der Wall Street zeichnen sich zum Start in die neue Handelswoche kleine Verluste ab. Auch nach dem Wochenende haben die Anleger die Rede zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Freitag noch nicht verdaut. Die Rede zeichnete sich durch eine protektionistische Rhetorik aus, enthielt aber keine Details zu den Konjunkturmaßnahmen und den Steuersenkungen, die Trump während seines Wahlkampfs in Aussicht gestellt hatte.

Zwar hatten sich die US-Börsen am Freitag von anfänglichen Verlusten in Reaktion auf die Rede bis zum Handelsschluss erholt und leicht ins Plus gefunden, am Montag tendiert der S&P-500 vorbörslich aber knapp behauptet. In Europa und Asien gaben die Börsen am Montag in vielen Fällen nach. Statt Aktien kaufen Anleger lieber vermeintlich sichere Häfen wie Gold, Staatsanleihen oder die japanische Landeswährung Yen.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von Unternehmen wie McDonald's und Halliburton. Nach der Schlussglocke wird Yahoo über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Apple und Qualcomm dürften weiter mit einer Klage im Blick stehen, die der iPhone-Hersteller wegen dessen Lizenzpraktiken am Freitag kurz vor Handelsende gegen den Chipproduzenten eingereicht hat. Es gehe dabei um eine Summe von 1 Milliarde US-Dollar, teilte Apple mit. Qualcomm könnten zusätzlich von einem negativen Analystenkommentar belastet werden. Nomura hat die Aktie auf "Neutral" von "Buy" zurückgestuft und das Kursziel auf 70 von 80 Dollar gesenkt.

January 23, 2017

